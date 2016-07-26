У Львові встановлять пам’ятник Стусу
13:43, 26 липня 2016Суспільство
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У Львові на території школи-гімназії міжнародних відносин імені Василя Стуса на вул. Повстанській, 14 встановлять пам’ятник цьому поету.
Замовник має виконати проект пам'ятника та погодити його / wikipedia.org
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
«Функції замовника на проектування, виготовлення та встановлення пам'ятника покладено на Львівський навчально-виховний комплекс імені Василя Стуса «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин», - йдеться у рішенні виконавчого комітету.
Згідно із документом, замовник має виконати проект пам'ятника та погодити його в управлінні охорони історичного середовища та управлінні архітектури департаменту містобудування. Далі – виготовити та встановити пам'ятник відповідно до погодженого проекту.
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