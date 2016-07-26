У Львові встановлять пам’ятник Стусу

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Функції замовника на проектування, виготовлення та встановлення пам'ятника покладено на Львівський навчально-виховний комплекс імені Василя Стуса «Спеціалізована школа І ступеня – гімназія міжнародних відносин», - йдеться у рішенні виконавчого комітету.

Згідно із документом, замовник має виконати проект пам'ятника та погодити його в управлінні охорони історичного середовища та управлінні архітектури департаменту містобудування. Далі – виготовити та встановити пам'ятник відповідно до погодженого проекту.