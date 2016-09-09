У центральній частині Львова заборонили пересувні кавові апарати

У центральній частині Львова, яка належить до зони ЮНЕСКО, демонтують нелегальні кавові апарати.

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Відповідне рішення у п’ятницю, 9 вересня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

У рішенні виконкому зазначається, до 15 вересня демонтувати пересувні кавові апарати має ЛКП «Муніципальна дружина».

Як уточнила ZAXID.NET начальниця юридичного управління Львівської міськради Гелена Пайонкевич, йдеться про всі возики та велосипеди, з яких продають каву в історичному центрі Львова.

«Вони не мають жодних договорів чи погоджень. Тому важко навіть встановити власника того чи іншого апарату», – зазначила Пайонкевич.

Щоб пересувні апарати не поверталися на місце після демонтажу, працівники «Муніципальної дружини» їх вилучатимуть. Повернути їх власники зможуть через суд.