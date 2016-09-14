У Львівській облраді створили депутатську групу із учасників АТО

У Львівській обласній раді утворили депутатську групу "Об’єднання волонтерів та учасників АТО". До неї увійшли депутати-учасники антитерористичної операції та депутати-волонтери.

Про це повідомила прес-служба Львівської облради, пише Depo.ua.

До групи увійшли 12 депутатів обласної ради. Зокрема, Василь Масний ("Народний контроль"), Андрій Ковч ("Народний контроль"), Тетяна Бей ("Громадянська позиція"), Уляна Дорош ("Громадянська позиція"), Катерина Кеньо (БПП), Михайло Гичка (БПП), Степан Рак ("Батьківщина"), Богдан Гагалюк (НРУ), Петро Жукровський ("УКРОП"), Ігор Ільків ("УКРОП"), Петро Марунчак (НРУ), Сергій Касян ("Громадянська позиція").

Координатори групи – Уляна Дорош та Петро Марунчак.

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Метою діяльності депутатів "Об’єднання волонтерів та учасників АТО" є надання відповідної допомоги бійцям, які захищали і захищають незалежність на сході України та їхнім сім’ям. Окрім цього депутатська група координуватиме дії волонтерів та представлятиме в обласній раді права та інтереси військових.

Окремо, з ініціативи депутатів фракції ВО "Свобода" у Львівській обласній раді створили міжфракційне об`єднання учасників російсько-української війни.

До нього увійшли депутати-свободівці Руслан Кошулинський, Андрій Тягнибок, Михайло Нискогуз, Андрій Чад, Михайло Ковалів. Уповноваженим міжфракційного об’єднання обрали Михайла Нискогуза.