Небезпечна ситуація: у Дніпрі рятувальники зібрали півкілограма розлитої ртуті
21:47, 15 вересня 2016Суспільство
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Небезпечна ситуація виникла на території одного з промислових підприємств Дніпра на вул. Прапорній.
Фахівці зібрали півкілограма ртуті / kachestvo.ru
Про це повідомила прес-офіцер ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Дар'я Гречищева, передає 056.ua.
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За її словами, о 17.57 рятувальникам надійшла інформація про витік ртуті. Одразу ж на місце ймовірної надзвичайної ситуації виїхав спеціальний підрозділ ДСНС.
"Фахівці зібрали півкілограма ртуті, ліквідувавши тим самим небезпеку. Слідчо-оперативна група поліції з'ясує, як витік ртуті став можливим", - йдеться у повідомленні.
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