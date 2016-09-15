Небезпечна ситуація: у Дніпрі рятувальники зібрали півкілограма розлитої ртуті

Про це повідомила прес-офіцер ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Дар'я Гречищева, передає 056.ua.

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За її словами, о 17.57 рятувальникам надійшла інформація про витік ртуті. Одразу ж на місце ймовірної надзвичайної ситуації виїхав спеціальний підрозділ ДСНС.

"Фахівці зібрали півкілограма ртуті, ліквідувавши тим самим небезпеку. Слідчо-оперативна група поліції з'ясує, як витік ртуті став можливим", - йдеться у повідомленні.