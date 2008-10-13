Польща розширює мережу дипломатичних установ в Україні

Польща розширює мережу своїх дипломатичних установ в Україні. Нові консульські пункти, зокрема, незабаром відкриють в Івано-Франківську, Вінниці та Севастополі. Про це домовилися делегації представників МЗС України та Польщі.

Консульство Польщі в Івано-Франківську стане вже третім у Західній Україні. Річ у тім, що охочих отримати візу у Львові та Луцьку настільки багато, що генконсульства не встигають з роботою. Аби зникли черги, треба видавати не менше трьох тисяч віз щодня лише у Львові, а це неможливо, каже генконсул Польщі у Львові Вєслав Осуховський. Зняти навантаження допомогло б відкриття додаткового консульства, вважає дипломат. Як повідомив „Німецькій хвилі” голова Івано-Франківської обласної ради Ігор Олійник, польська делегація вже відвідала Івано-Франківськ з метою пошуку приміщення під дипломатичну установу. За його словами, місто запропонувало польській стороні на вибір три приміщення. Це буде перша і вкрай необхідна консульська установа в Івано-Франківську, каже Олійник, адже тисячі прикарпатців вистоюють по кілька днів у чергах у Львові, аби отримати візу. Нагадаємо, в Україні нині працює п’ять консульств Польщі – у Києві, Луцьку, Львові, Харкові та Одесі.