Долар різко падає

На міжнародних біржах курс валюти США різко падає щодо євро.

В даний час співвідношення між європейською і американською валютами становить 1 євро до 1,2273 дол., тоді як вранці попереднього торгового дня за 1 євро платили 1,2152 дол., а ще добою раніше - 1,2048 дол. Отже, в порівнянні з 4 квітня, європейська валюта піднялася в ціні по відношенню до валюти США на світовому ринку на 1%, а в порівнянні з 3 квітня - вже майже на 2%.

Вартість долара знижується і по відношенню до японської йєни. На сьогоднішніх торгах в Токіо за долар давали 116,8 йєни.

Експерти говорять про можливе ще істотніше падіння долара на торгах європейських бірж, які починають свою роботу сьогодні.

Як відзначають спостерігачі, таке стрімке падіння курсу американської валюти може бути пов`язане з тим, що США вже підняли процентні ставки і, у принципі, далі рухатися нікуди. Цього не скажеш про європейські фінансові структури, у яких ще є можливість підвищувати ставки відносно євро, повідомляє РБК.