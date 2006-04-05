Лазаренко та Тимошенко: разом нас багато

За попередніми підсумками опрацювання загальної кількості протоколів з результатами голосування на 442 виборчих дільницях до складу Дніпропетровської міської ради увійшли представники восьми політичних партій та блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську повідомила журналістам голова міської територіальної виборчої комісії Наталя ГУСАРЕВИЧ.

За її словами, Партію регіонів у міськраді представлятимуть 45 депутатів, Блок Юлії Тимошенко – 21, Блок Лазаренка – 17, Блок Наталії Вітренко „Народна опозиція” – 9, партію „Народний Союз Наша Україна” – 8 , партію „Віче” – 7, Комуністичну партію України – 7, “Опозиційний блок НЕ ТАК!” – 6 депутатів.

Загальна кількість новообраної Дніпропетровської міськради - 120 осіб.

Голова Дніпропетровського міськтервиборчкому пояснила, що затягування з оприлюдненням остаточних даних результатів виборів спричинено необхідністю перерахунку голосів на 12 виборчих дільницях Ленінського та Самарського районів обласного центру. За словами Н.ГУСАРЕВИЧ, через невідповідність протоколів, міська ТВК також визнала недійсними вибори до Дніпропетровської міської ради на виборчій дільниці №104 Жовтневого району.

У виборах депутатів міської ради Дніпропетровська взяли участь понад 513 тис. виборців з близько 850 тис., внесених до виборчих списків.