Спецслужби викрили у Києві конвертаційний центр з місячним обігом в понад 90 мільйонів гривень
Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру у Києві, місячний обіг якого перевищував 90 млн грн.
Про це повідомили в прес-центрі СБУ.
«Конверт» надавав підприємствам Київського регіону «послуги» з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України та їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертцентру» у Шевченківському районі столиці та за адресами проживання учасників оборудки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.
Також оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів конвертаційного центру під час отримання 2 млн грн готівки у банківській установі.
Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 Кримінального кодексу України.