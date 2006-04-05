Тимошенко заманюватиме шейхів

Лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО запрошено виступити з промовою “Інвестиційні можливості в Україні” на щорічній конференції «Голдман Сакс» (Goldman Sachs) 11 травня у Відні перед керівниками найбільших у світі інвестиційних фондів та компаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, серед учасників конференції – федеральний канцлер Австрії Вольфганг ЩЮССЕЛЬ, колишній британський губернатор Гонконгу і член Єврокомісії лорд ПАТТЕН, комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Чарльз МАККРІВІ, президент OPEC шейх Ахмад Фахад Аль САБАХ, голови рад директорів Reuters, Syngenta, Hilton Group тощо. Фонди, представлені на конференції, керують активами вартістю понад 15 трлн. дол.