В Умані хасиди починають святкувати юдейський Новий рік (відео)

З вечора 2 жовтня і впродовж наступного дня юдеї всього світу відзначають 5777-й Новий рік або Рош-га-Шана. Оскільки в юдеїв день змінюється не опівночі, а із заходом сонця, то святкування Нового року почалося ввечері в неділю.

Читайте такожДо Умані приїхали уже понад 2,5 тисяч хасидів

Центральним місцем святкувань в Україні є місто Умань Черкаської області, куди, за даними Державної прикордонної служби України, станом на 30 вересня прибуло майже 19 тисяч паломників-хасидів, передає Радіо Свобода.

Святкування саме в Умані пов’язане з тим, що в місті похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників брацлавської течії хасидизму.

У ніч на Рош-га-Шана починають святкувати так, як записано в Торі (юдейському релігійному законі): масово і шумно. Саме в цей день, за юдейськими віруваннями, Всевишній вписує ім’я та подальше майбутнє до «Книги життя».