25-річний дизайнер переплив найширшу у місті ділянку Дніпра за 45 хвилин (відео)
14:21, 03 жовтня 2016Суспільство
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25-річний дизайнер переплив річку Дніпро за 45 хвилин.
25-річний мешканець Дніпра переплив найширшу ділянку річки у місті /
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Максим Шишкін обрав найширшу ділянку Дніпра у місті. Температура води була лише 13 градусів. Плавця страхували друзі у човні, але їхня допомога не знадобилася. Вже на іншому березі зізнався - почав відчувати втому, але зміг себе подолати.
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Він загартовується вже три роки. ІТ-дизайнер каже: у такий спосіб стає сильним і здоровим не лише тіло, а передусім дух. Тож навчає загартовуванню усіх охочих.
25-річний дизайнер переплив Дніпро за 45 хвилин
Як повідомляв УНІАН, після сильного дощу влітку в російському місті Перм молодий чоловік переплив дорогу кролем, продемонструвавши таким чином, у що перетворилися вулиці міста після зливи.
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