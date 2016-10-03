25-річний дизайнер переплив найширшу у місті ділянку Дніпра за 45 хвилин (відео)

14:21, 03 жовтня 2016
Суспільство
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25-річний дизайнер переплив річку Дніпро за 45 хвилин.

25-річний мешканець Дніпра переплив найширшу ділянку річки у місті /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Максим Шишкін обрав найширшу ділянку Дніпра у місті. Температура води була лише 13 градусів. Плавця страхували друзі у човні, але їхня допомога не знадобилася. Вже на іншому березі зізнався - почав відчувати втому, але зміг себе подолати.

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Він загартовується вже три роки. ІТ-дизайнер каже: у такий спосіб стає сильним і здоровим не лише тіло, а передусім дух. Тож навчає загартовуванню усіх охочих.

Як повідомляв УНІАН, після сильного дощу влітку в російському місті Перм молодий чоловік переплив дорогу кролем, продемонструвавши таким чином, у що перетворилися вулиці міста після зливи.

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