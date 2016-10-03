Уряд схвалив зміни до норм харчування військових: до раціону включені сухофрукти, шоколад, кава

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони.

"За доручення президента України сьогодні після винесення мною на голосування проекту постанови щодо внесення змін до норм харчування уряд одноголосно проголосував "за" і схвалив запропоновані зміни. Це дасть змогу нам закуповувати сухі пайки нового зразка", - сказав Полторак.

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Керівник вітчизняного оборонного відомства зазначив, що від початку роботи ініціативної групи й до втілення зазначених змін у життя, минуло багато часу, багато зусиль було витрачено: численні погодження із органами державної влади, роз’яснення та обґрунтування запропонованих змін.

"Хочу зазначити, що нововведення не потребують додаткового фінансування із держбюджету: на закупівлю нових сухих пайків цього року ми знайшли кошти з бюджету шляхом перерозподілу, а в пропозиціях до бюджету-2017 передбачили та врахували дану статтю витрат", - наголосив міністр.

У повідомленні сказано, що перш за все ці норми та технічні умови були розроблені для покращення якості харчування військовослужбовців, які перебувають в АТО та в польових умовах і не мають можливості готувати гарячу їжу.

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Зокрема, вводиться нова норма харчування №15, - добовий польовий набір продуктів з калорійністю 3500 Ккал, що є покращеною альтернативою існуючого сухого пайка. Передбачено порціонну видачу норми - тобто сніданок, обід та вечерю, до яких додатково видається бутильована вода - 0,5 л на кожен раціон. Окрім того, задокументовано посилений раціон для учасників АТО, в якому калорійність збільшено на 600 Ккал.

Також із нововведень - включення до раціону сухофруктів, шоколаду, кави, смачних перших та других страв. Вперше використовується реторт-пакет та безполуменевий нагрівач їжі.

"Таким чином, завдяки новим технологіям пакування, військовослужбовці отримують можливість харчуватися першими та другими стравами без використання термічної обробки", - йдеться у повідомленні.

Полторак заявив, що вже невдовзі міністерство розпочне закупівлю таких сухих пайків.

Міністр оборони висловив вдячність уряду за чітку позицію та допомогу в реалізації реформування забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.