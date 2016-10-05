Половина українців не шкодує про розпад СРСР - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 16-22 вересня 2016 року.

«Динаміка свідчить про те, що цього року кількість опитаних, які жалкують про розпад СРСР, незначно збільшилась у порівнянні з результатами 2014 та 2015 років, 35% цьогоріч у порівнянні із 33% у 2014 та 31% у 2015 роках», - зазначили соціологи.

На півдні, сході та центрі країни жалкують про розпад СРСР близько 40% респондентів, тоді як на заході – вдвічі менше (18%).

Найбільше ностальгують за СРСР респонденти, які готові сьогодні підтримати на президентських виборах лідера фракції “Опозиційний блок” Юрія Бойка (68%), члена фракції «Опозиційний блок» Вадима Рабіновича (52%) та члена фракції ВО «Батьківщина» Надію Савченко (44%). Також ностальгують за СРСР близько третини прихильників лідера фракції ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко та лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка, а також чверть прихильників голови партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та президента України Петра Порошенка.

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Водночас найменше шкодують за СРСР прихильники голови партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрія Садового (9%) та лідера ВО “Свобода” Олега Тягнибока (8%), передусім, через те, що їх базовий електорат це мешканці заходу країни, відзначають соціологи.

Чим старші респонденти та чим нижчий рівень освіти та доходів, тим більше вони шкодують за СРСР. Ностальгують за СРСР відносно більше жінки. Серед непрацюючих респондентів жалкують про розпад СРСР 42%, тоді як серед працюючих – тільки 28%.

Найбільше ностальгують за СРСР респонденти, які вважають, що російська мова повинна стати державною (58%) або офіційною в окремих регіонах (44%).

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Аналогічно серед прихильників вступу України до Митного союзу більшість (71%) ностальгують за СРСР, тоді як більшість (понад 70%) респондентів, які підтримують вступ України до ЄС та НАТО, не шкодують про розпад Радянського союзу.

Всього опитано 2 тис. респондентів, помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.