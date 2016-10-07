З Дніпра 10 дітей учасників АТО і переселенців відправилися на рік на навчання до Литви

З Дніпра 10 дітей учасників АТО та переселенців відправилися на рік на навчання до Литви.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, поточний навчальний рік діти навчатимуться у Вільнюській міжнародній школі.

У Литві на школярів Дніпропетровщини чекає безкоштовна освіта, проживання, харчування, екскурсії та навіть стипендії. Все це забезпечує приймаюча країна.

Поїздка за кордон стала можливою в результаті співпраці Дніпропетровської ОДА з Почесним Консульством Литовської Республіки у Дніпрі.