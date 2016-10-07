З Дніпра 10 дітей учасників АТО і переселенців відправилися на рік на навчання до Литви
13:30, 07 жовтня 2016Суспільство
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У Литві школярів Дніпропетровщини чекає безкоштовна освіта, проживання, харчування, екскурсії і навіть стипендії. Все це забезпечує приймаюча країна.
Діти будуть вчитися у Вільнюській міжнародній школі / Фото УНІАН
З Дніпра 10 дітей учасників АТО та переселенців відправилися на рік на навчання до Литви.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, поточний навчальний рік діти навчатимуться у Вільнюській міжнародній школі.
У Литві на школярів Дніпропетровщини чекає безкоштовна освіта, проживання, харчування, екскурсії та навіть стипендії. Все це забезпечує приймаюча країна.
Поїздка за кордон стала можливою в результаті співпраці Дніпропетровської ОДА з Почесним Консульством Литовської Республіки у Дніпрі.
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