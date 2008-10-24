На Ялтинський заповідник вчинено рейдерську атаку

Державний комітет лісового господарства України заявляє, що на Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник здійснено рейдерську атаку.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Держлісгоспу, в середу, 22 жовтня, на чолі з колишнім директором заповідника Володимиром КАПІТОНОВИМ в кабінети працівників Ялтинського природного заповідника увірвалась група людей, які, погрожуючі розправою виконуючому обов’язки директора заповідника Наталії КОПИЛ, вимагали від неї відмовитися від посади в.о. директора заповідника. Потім обманним шляхом та силовим тиском відібрали гербову печатку підприємства у головного бухгалтера і примусили діюче керівництво заповідника залишити приміщення, повідомляє Держлісгосп.

За інформацією прес-служби, “наразі на території Ялтинського природного заповідника перебуває група молодиків, за ознаками та за поведінкою схожих на людей, пов’язаних з організованою злочинністю, які пропускають на роботу працівників заповідника тільки за списком, незаконно не дозволяючи проходити на робоче місце виконуючому обов’язки директора Ялтинського заповідника Н.КОПИЛ. Ким затверджений вищезазначений список - невідомо.

В.о. директора заповідника Н.КОПИЛ була вимушена звернутися до правоохоронних органів Автономної Республіки Крим.

Державний комітет лісового господарства України сьогодні звернувся урядовими телеграмами до Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України з проханням вжити термінових заходів, які б припинили противоправні дії, спрямовані на захоплення Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника.

За інформацією Держлісгоспу, 10 жовтня 2008 року Н.КОПИЛ було призначено в. о. директора Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника. Нове призначення “викликане тим, що на протязі трьох останніх років старе керівництво заповідника всіляко затягувало отримання Державного акту на землю Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника, який би визначив та законодавчо закріпив кордони заповідника і унеможливив би подальші земельні зловживання на його території”. Колишній директор заповідника В.КАПІТОНОВ звільнений у зв’язку з закінченням терміну дії контракту ще два місці тому, повідомляє Держлісгосп.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня кримська влада заявила, що Державний комітет лісового господарства України незаконно перепідпорядкував собі Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник.

У керівництві уряду і парламенту Криму заявили, що Держкомлісгосп вивів Ялтинський заповідник з підпорядкування Республіканському комітету з лісового і мисливського господарства АРК і перепідпорядкував його безпосередньо собі.

“Це кричуще неподобство”, - заявив голова ВР АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, обурившись, що «якийсь там комітет» перепідпорядковує собі «цілі структури».

Кримський спікер пообіцяв «адекватну реакцію» як парламенту, так і уряду.