На Дніпропетровщині поліція затримала місцевого жителя, вилучивши зброю та наркотики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління, зловмисник входив до злочинного угруповання, яке контролювало наркотрафік у місті.

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В ході обшуку, який був проведений 10 жовтня за місцем проживання затриманого із залученням бійців загону спецпризначення, вилучено 1 кг готової до вживання «марихуани», наркотичний засіб «метамфетамін», карабін «Форт», з ознаками переробки для ведення автоматичного вогню, дрібнокаліберну гвинтівку «Вальтер», а також більше 200 набоїв до цих видів зброї.

Відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне зберігання та збут наркотичних речовин) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.