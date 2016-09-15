В Авдіївці викрили схованку бойовиків з боєприпасами із "російським слідом" (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, в Авдіївці на Донеччині, поблизу лінії розмежування, оперативники спецслужби виявили схрон з двома гранатометами РПГ-18 та РПГ-22.

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Також серед іншого, як зазначається, у схованці знаходився осколковий постріл ОГ-7В для ручного гранатомета, який прийнятий на озброєння російською армією на початку 2000-х років.

"В Україні він не виробляється та не перебуває на озброєнні ЗСУ. Крім того, правоохоронці вилучили зі схрону сухий пайок російського виробництва з позначкою «Не для продажи»", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, ще один гранатомет РПГ-18 співробітники СБ України виявили у лісосмузі поблизу Авдіївки.

Окрім того, у приміщенні літньої кухні, поруч з нежилою будівлею, у Бахмутському районі Донеччини правоохоронці вилучили зі схованки чотири гранатомети РПГ-22, 45 гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами та велику кількість набоїв різного калібру.

У дворі будинку на території н.п. Тошківка-1 Попаснянського району Луганщини оперативники знайшли велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

У всіх випадках відкрито кримінальні провадження. Тривають заходи із встановлення причетних до облаштування схронів.