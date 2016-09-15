В Авдіївці викрили схованку бойовиків з боєприпасами із "російським слідом" (фото)
Декілька схованок з військовими засобами ураження, що належать бойовикам, виявила Служба безпеки України спільно з поліцією та Нацгвардією в районі проведення АТО.
Як повідомляє прес-центр СБУ, в Авдіївці на Донеччині, поблизу лінії розмежування, оперативники спецслужби виявили схрон з двома гранатометами РПГ-18 та РПГ-22.
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Також серед іншого, як зазначається, у схованці знаходився осколковий постріл ОГ-7В для ручного гранатомета, який прийнятий на озброєння російською армією на початку 2000-х років.
"В Україні він не виробляється та не перебуває на озброєнні ЗСУ. Крім того, правоохоронці вилучили зі схрону сухий пайок російського виробництва з позначкою «Не для продажи»", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, ще один гранатомет РПГ-18 співробітники СБ України виявили у лісосмузі поблизу Авдіївки.
Окрім того, у приміщенні літньої кухні, поруч з нежилою будівлею, у Бахмутському районі Донеччини правоохоронці вилучили зі схованки чотири гранатомети РПГ-22, 45 гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами та велику кількість набоїв різного калібру.
У дворі будинку на території н.п. Тошківка-1 Попаснянського району Луганщини оперативники знайшли велику кількість набоїв до автоматичної зброї.
У всіх випадках відкрито кримінальні провадження. Тривають заходи із встановлення причетних до облаштування схронів.