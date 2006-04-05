Завтра Ахметов з дружиною поділять гроші

Завтра, 6 квітня, акціонери ЗАТ «Систем кепітал менеджмент» (м. Донецьк) проведуть загальні збори, на яких розглянуть питання про діяльність компанії в 2005 році і ряд організаційних питань. Про це повідомляється в анонсі зборів, опублікованому в пресі.

Так, акціонери планують заслухати звіт про діяльність СКМ за 2005 рік, а також затвердити фінансову звітність за 2005 рік. Крім того, планується затвердити порядок розподілу прибутку за 2005 рік, терміни і порядок виплати дивідендів. Також планується затвердити умови договору на ведення реєстру.

До порядку денного завтрашніх зборів акціонери СКМ також включили питання про внесення змін в статут і про органи управління компанією.

Водночас, в повідомленні не вказується, що мається на увазі під пунктом "про органи управління" СКМ (УНІАН: Передбачається, що включення цього пункту пов`язане з проходженням до парламенту президента СКМ Ріната АХМЕТОВА і необхідністю внести відповідні зміни до управляючих органів. На даний момент, вже як мінімум на чотирьох підприємствах, підконтрольних СКМ, чиї керівники стали депутатами, анонсовані збори акціонерів з пунктом «про зміни в органах управління». У анонсі запланованих на 12 квітня зборів акціонерів Центрального і Північного ГЗК (гендиректор Олександр ВІЛКУЛ, 59-е місце в списку Партії регіонів) прямо вказується, що на зборах планується не тільки внести зміни в органи управління, а й вибрати Почесного президента комбінатів. Більш обтічні формулювання в порядках денних намічених на 19 травня зборів на «Азовсталі» (гендиректор Олексій БІЛИЙ - 31-е) і «Азовмаші» (президент Олександр САВЧУК, 32-е).).

При цьому, в самій СКМ не стали коментувати можливі зміни в органах управління компанією – до проведення зборів на самій компанії і на її активах.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк), найбільша управляюча компанія України, володіє і управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа та інших галузях і сферах економіки.

90% акцій ЗАТ «СКМ» належать президенту компанії Рінату АХМЕТОВУ, 10% - його дружині Лілії СМІРНОВІЙ. Посаду президента СКМ Р.АХМЕТОВ обіймає з моменту її введення весною 2004 року.