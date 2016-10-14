Православні християни святкують Покров Богородиці

Розповідаючи про історію свята в БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон" відзначили, що свято Покрови Пресвятої Богородиці є престольним святом Свято-Пантелеімонового монастиря на Афоні.

"У 910 році, коли Константинополь обложили полчища варварів, єдиним притулком жителів міста став Влахернський храм, де перебувала риза Пресвятої Богородиці, Її пояс і головний покров. Коли жителям Константинополя вже почало здаватися, що стіни міста не встоять, святий Андрій, Христа ради юродивий, який перебував у храмі разом зі своїм учнем Епіфанієм, побачив Богородицю, яка разом з жителями молилась про порятунок міста. Божа Матір стояла в оточенні сонму ангелів, а разом з нею були Іоанн Хреститель і святий апостол Іоанн Богослов. Пречиста зняла зі Своєї голови Покров і простягнула його над усіма людьми, що молилися в храмі, захистивши Константинополь від падіння і руйнування. "Чи бачиш, брате, Царицю і Пані всіх, що молиться про весь світ?", - вигукував святий Андрій, звертаючись до учня. "Бачу, святий отче, і жахаюся", - говорив Єпіфаній", - розповіли дослідники Афону.

На Афоні у Свято-Пантелеімоновому монастирі, за традицією, в цей день відбувається всенічне бдіння, а перед його початком мощі покровителів обителі - великомученика Пантелеімона і преподобного Силуана Афонського, урочисто переносять в соборну церкву Покрова Божої Матері. Цей храм ще називають Чудотворним, адже за церковним переданням, тут було два явління Богородиці насельникам обителі: в 1862 і 1863 році. За збереженими свідченнями очевидців, саме в ці роки Божу Матір в день Покрови бачили численні віряни в церкві з розпростертим над головами віруючих Омофором. Зокрема, спогади про чудесні явління були відображені в щоденниках ченців монастиря.

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Ось як пише про явління Богородиці у 1863 році ієросхимонах Ієронім (Соломенцов).

"На свято Покрови 1863 р., під час бдіння, Матір Божа була у нашому соборі і під час величання Її, стояла при місцевій ікони Покрови. Володарка тримала Омофор і слухала прославляення Її молитвами і, звичайно, Сама молилася про величаючих Її про тих, хто моляться до Неї! Її відкрито бачив один з братів, (я кажу один, але, без сумніву, бачили інші гідні, про яких важко дізнатися, бо всі подібні видіння та одкровення приховуються в смиренні); інші ж відчували Її присутність внутрішньою благодатною втіхою; а інші, більш слабкі духовними силами, осеніння Владичиці відчували над собою в тому, що усе бдіння (12 годин) простояли легко, і якась неземна радість наповнювала серце їх", - згадує інок.

Зустрічі свята у монастирі передує десятиденне предпразднитство, під час якого братія монастиря після вечірньої служби звершує особливі молебні канони Богородиці, а на навечір'ї співаються акафісти Покрову.

В ці дні у Пантелеімонівський монастир приїжджає безліч прочан з України, Білорусії, Росії, Молдови та Греції, щоб вклонитися мощам святих.

Храми, присвячені Покрову Богородиці, є у афонському монастирі Хіландар, Андріївському скиті, а також у скиту святого Дмитра при монастирі Святого Павла.