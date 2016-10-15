Порошенко вирушає в зону АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистої церемонії передачі чергової партії військової техніки та озброєння особовому складу ЗСУ на військовому аеродромі в Чугуєві під Харковом.

«Зараз я вирушаю в зону АТО. До речі, там буде зустріч з військовими, які зараз в рамках демобілізації шостої хвилі прямують додому», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив про високу ймовірність ескалації конфлікту на Донбасі та не виключив повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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«Ймовірність ескалації конфлікту залишається значною, і ті, хто не відчувають цього, мають зрозуміти – країна зараз перебуває в стані війни», - заявив Порошенко.

Також Порошенко не виключив повномасштабного вторгнення Росії в Україну і запевняє, що ЗСУ готові дати гідну відповідь.

«Я наголошую на тому, що війна ведеться, і захист, і оборона нашої держави – це справа не лише Збройних сил, це справа всього українського народу, всього суспільства, влади», - сказав він.

«Всі ми маємо зробити максимум можливого для того, щоб захистити нашу свободу, нашу демократію, територіальну цілісність, суверенність», - додав президент.