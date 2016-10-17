У Дніпрі з'явиться "Око Саурона"

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко на прес-конференції в "Забебі", передає Depo.Дніпро.

Наразі підрядною організацією розроблений ескізний проект, який буде представлений на засіданні міськради.

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Проектом передбачені траволатори, а також ліфти для осіб з обмеженими можливостями для спуску до метро. Майданчик над траволаторами буде критим. Трамвайна колія не буде заходити на площу, і залишиться у межах центрального проспекту.

Парковка буде розрахована для такої ж кількості автомобілів, як і зараз. Заїзд на площу буде через шлагбаум, оплата відбуватиметься через паркомати. Безкоштовна стоянка – 5 хвилин.