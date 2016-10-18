Адвокат затриманого в РФ Сущенка заявив про намір звернутися в Європейський суд

Про це Фейгін, який захищає інтереси Сущенка, сказав сьогодні в ефірі телеканалу «112 Україна».

Так, говорячи про очікування результату розгляду 27 жовтня його скарги на арешт українського журналіста, що його як запобіжний захід було винесено постановою Лефортовського суду 1 жовтня, захисник зазначив: «Жодних ілюзій ми не маємо Шансів... в принципі не дуже мало змінити запобіжний захід. Але тим не менш, це дуже важливо. Оскільки в принципі, в перспективі ми оскаржимо це все в Європейському суді. Там дійсно є процесуальні порушення, які мали місце під час його затримання. Як сторона захисту ми це й надалі будемо оскаржувати».

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Він повідомив, що сьогодні продовжуються слідчі дії у справі Сущенка, які розпочалися вчора.

«Вони не закінчилися вчора. Вони триватимуть сьогодні. Сьогодні ми повинні будемо остаточно вирішити щодо того, які експертизи будуть», - прокоментував Фейгін.

За його словами, експертизи проводяться за кримінальним процесуальним кодексом майже в обов'язковому порядку.

«Сторона захисту підтверджує свою позицію про невинність. І тому відповідно з цим ми там певним чином і реагуємо», - додав адвокат.

Фейгін розповів, що бачив учора Сущенка в слідчому управлінні ФСБ, де проводилися слідчі дії.

«Що стосується його стану, то у нього все в порядку. Йому передано і одяг, і продукти. Він почувається добре», - повідомив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд розгляне скаргу захисту на арешт українського журналіста Сущенка.