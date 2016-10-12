Український консул не зможе потрапити на суд у справі Сущенка

Про це Громадському повідомив радник з консульських питань Посольства України в РФ Геннадій Брескаленко.

«Якщо справи за такими статтями (Сущенка звинувачують у шпигунстві - ред.), то суди проходять у закритому режимі. Консулів на ці судові засідання не пускають. Але на судах буде адвокат - Марк Фейгін, він буде брати офіційну участь», - сказав Брескаленко.

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Він також зазначив, що в Росії порушили норми допуску консула до затриманого Сущенка.

«Згідно з законодавством, є консульська конвенція, консулів мають допускати протягом 4-х діб після затримання. Ви знаєте, що ми звертались в усі російські інстанції, до повноваженого з прав людини, на адресу слідчого управління. Завдяки нашій наполегливості, ми отримали дозвіл на його відвідування», - сказав він.

Брескаленко додав, що Роман Сущенко зараз перебуває в СІЗО Лєфортово в Москві, стан його здоров’я його задовільний і зауважень до порядку утримання немає.

«Ми продовжуємо усіма засобами доводити його невинуватість», - підкреслив представник Посольства.