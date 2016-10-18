Екс-керівництво Вищого госпсуду у 2011- 2014 роках підпорядкувало собі систему прийняття судових рішень - ГПУ

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Департаментом спецрозслідувань ГПУ за наслідками зібраних доказів повідомлено про підозру колишнім голові та заступнику Вищого господарського суду України (а нині суддям цього суду) Ємельянову і Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України», - написав Луценко.

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Генпрокурор зазначив, що слідство має докази того, що ці особи у 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.

За його словами, на даний час досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання у діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій.