Початок розгляду скарги на продовження арешту Єфремова затягується через його не доставку до суду

16:21, 18 жовтня 2016
Суспільство
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Початок розгляду апеляційної скарги на продовження арешту екс-лідера парламентської фракції “Партії регіонів” Олександра Єфремова затягується через його не доставку до суду.

Судове засідання мало розпочатися о 14.00 / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання в Апеляційному суді Києва мало розпочатися о 14.00, але, як повідомив журналістам співробітник суду, судове засідання не розпочалось через не доставку до суду підозрюваного.

Слід зазначити, що минулого разу суд розпочався із двогодинним запізненням, але з причини, що колегія суддів перебувала на іншому судовому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

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1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.

27 вересня Печерський райсуд подовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

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