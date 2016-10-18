Полторак обговорив з конгресменами США можливість надання Україні летальної зброї

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, глава відомства провів зустріч із представниками Конгресу США Вільямом Флоресом та Ендрю Харрісом.

Сторони, зокрема, обговорили ситуацію на Донбасі та стан відведення військ. Міністр оборони зауважив, що РФ продовжує агресію та не дотримується досягнутих домовленостей. Також він розповів про факти зафіксованих обстрілів за добу та за рік загалом. "Ми дотримуємося домовленостей, але досвід не лише України, а й Грузії, Сирії, показує, що будь-які домовленості з Росією нічого не варті", - наголосив він.

"У цій ситуації нам потрібно розраховувати на реформоване та сильне військо, політичну та економічну підтримку партнерів та продовження санкцій проти агресора", - додав Полторак.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання надання Україні летальної зброї. Зокрема, міністр розповів, що Україна зверталася до країн-членів НАТО та ЄС з прохання надати летальну зброю.

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Глава оборонного відомства наголосив, що російська збройна агресія - це виклик не лише Україні, а й Європейському Союзу та країнам-членам НАТО.

У свою чергу конгресмен Вільям Флорес запевнив главу Міноборони у подальшій підтримці США України як на політичній арені, так і в наданні практичної допомоги. "Американці вражені стійкістю українців та їхнім прагненням до незалежності та європейського майбутнього", - зауважив Флорес. За його словами, Конгрес США підтримує Україну на законодавчому рівні, в тому числі й у питаннях підтримання та продовження санкцій проти РФ.