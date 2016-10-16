Полторак оцінив перспективу отримання летальної зброї від США (відео)

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає 5 канал.

"На моє глибоке переконання, ми в першу чергу повинні робити самі все, що залежить від нас, для того щоб побудувати армію, яка була би здатна захищати свою Україну, а потім вже розраховувати на допомогу інших, щоб бути незалежною від рішення Сенату або інших урядів інших країн. Щодо процесу, про який ви згадали (ухвалення Конгресом США закону про надання Україні летальної зброї – Ред.), він має пройти певний шлях і прийняття рішення", – сказав він.

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Міністр оборони додав: "Президент України зробив все можливе для того, щоб ми отримали цю зброю. Я неодноразово зустрічався з міністром оборони США Ештоном Картером, востаннє ми зустрічалися в Лондоні. Вони розуміють всю необхідність, що нам потрібно в першу чергу, але я вважаю, що все-таки м'яч сьогодні перебуває на полі Сполучених Штатів, і рішення залишається за ними".

Раніше, 22 вересня, Палата представників США схвалила закон про підтримку України летальною зброєю. Так, до переліку передбачених законом координованих із союзниками і партнерами США засобів підтримки України включені летальні оборонні системи озброєнь. Окремі його положення спрямовані на посилення протидії російській інформаційній пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.