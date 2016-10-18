На Дніпропетровщині волонтери намагаються добудувати притулок для коней до настання холодів (відео)
19:09, 18 жовтня 2016Суспільство
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З усієї країни сюди звозять немічних, старих або просто вибракуваних скакунів.
На Дніпропетровщині волонтери намагаються добудувати притулок для коней / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Хоспіс для цих тварин, який відкрився на Дніпропетровщині, вкрай потребує допомоги небайдужих.
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З усієї країни сюди звозять немічних, старих або просто вибракуваних скакунів. Стайні для тварин волонтери будують самостійно і бояться, що до холодів не встигнуть.
На Дніпропетровщині волонтери намагаються добудувати притулок для коней до наступу холодів
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