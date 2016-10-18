Алкоголь, танці і бійка у піст: архієпископа УАПЦ за нічні розваги відправили на покаяння в монастир

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, таке рішення прийняв Собор єпископів УАПЦ, що відбувся сьогодні в Києві.

Тимчасово виконувати обов’язки керуючого єпархією буде митрополит Галицький та Івано-Франківський Андрій (Абрамчук).

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Собор також призначив покарання ще трьом тернопільським священикам, які розважалися разом із владикою та билися з відвідувачами бару. Настоятеля церкви Різдва Христового в Тернополі отця Ігоря Семирозума, скарбника цієї церкви протоієрея Володимира Герасимчука та іподиякона Віталія Окунського відсторонили від пастирських обов’язків.

Крім того, на Соборі було вирішено створити комісію, яка протягом місяця має провести розслідування скандального інциденту.

Як повідомляв УНІАН, архієпископ Мстислав разом із трьома священиками влаштував гуляння в тернопільському барі «Сіті» в піст – на свято Воздвиження Чесного Хреста. Розваги переросли в бійку між священиками та відвідувачами бару.