В СБУ розповіли подробиці про тернопільського військового комісара-хабарника

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, правоохоронці затримали полковника у робочому кабінеті під час отримання частини обіцяної винагороди у розмірі 66 тис. грн.

Військова прокуратура розслідує кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

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Вирішується питання стосовно повідомлення військовому комісару про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, вчора правоохоронці затримали за підозрою в отриманні хабара військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату.

Генштаб ЗСУ призначив за цим фактом службове розслідування.