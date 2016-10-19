Військового комісара Тернопільщини підозрюють у хабарництві

Як повідомили УНІАН у Генеральному штабі ЗСУ, начальник Генштабу Віктор Муженко призначив за цим фактом службове розслідування.

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У Генштабі зазначають, що в разі доведення вини військовослужбовця буде позбавлено військового звання та звільнено зі Збройних сил України.

За інформацією місцевих ЗМІ, посадовець вимагав винагороду в сумі 300 000 грн. Йому інкримінують статтю 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).