Військового комісара Тернопільщини підозрюють у хабарництві

11:34, 19 жовтня 2016
Суспільство
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Правоохоронці затримали за підозрою в отриманні хабара військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату.

Комісара спіймали на хабарі / \gp.gov.ua

Як повідомили УНІАН у Генеральному штабі ЗСУ, начальник Генштабу Віктор Муженко призначив за цим фактом службове розслідування.

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У Генштабі зазначають, що в разі доведення вини військовослужбовця буде позбавлено військового звання та звільнено зі Збройних сил України.

За інформацією місцевих ЗМІ, посадовець вимагав винагороду в сумі 300 000 грн. Йому інкримінують статтю 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

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