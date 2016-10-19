З "ДНР" на підконтрольну Україні територію перевезли 23 засуджених – омбудсман
15:46, 19 жовтня 2016Суспільство
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Сьогодні, 19 жовтня, з окупованого Донбасу на підконтрольну уряду України територію було передано 23 засуджених, в тому числі одну жінку.
В'язниця / REUTERS
Як повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ці громадяни відбували покарання в місцях позбавлення волі в так званій «ДНР» і «виявили бажання бути переміщеними для подальшого відбування покарання на підконтрольну уряду України територію».
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Таким чином, на сьогоднішній день із непідконтрольної уряду України території переміщено 133 засуджених осіб. Передача перших 9 українських засуджених відбулася у липні 2015 року.
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