На Харківщині росіянина-наркоконтрабандиста засудили до 4 років тюрми

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, чоловіка засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомляється, що чоловіка затримали прикордонники спільно з СБУ у березні поточного року на пункті пропуску "Гоптівка", коли той на автомобілі марки "Mercedes Benz" намагався перетнути кордон України з Російською Федерацією.

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"Службовий собака знайшов в автомобілі канабіс - 17 пакунків загальною вагою близько 4 кг. Їх зловмисник запакував у полімерні пакети та пластикові пляшки, заховав під обшивкою дверей машини, замаскував шумоізолюючим матеріалом та залив монтажною піною. Крім того, за місцем проживання чоловіка, у Полтавській області, правоохоронці вилучили ще понад 2,8 кг канабісу", - розповів Угровецький.

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Суд визнав чоловіка винним у незаконному виготовленні, зберіганні та перевезенні наркотичного засобу без мети збуту в особливо великих розмірах та у закінченому замаху на контрабанду наркотичних засобів (ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України).

Свою провину зловмисник визнав у повній мірі.

Водночас прокуратура готує апеляційну скаргу з вимогою призначити більш суворе покарання для зловмисника.