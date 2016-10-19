У Києві за вимагання 200 тисяч доларів затримано двох колишніх правоохоронців та військового
Співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримали у Києві трьох учасників організованого угруповання, які вимагали 200 тис. дол. за забезпечення виправдувального вироку.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що двоє колишніх співробітників МВС та військовий запропонували комерсанту, який обвинувачується у вчиненні підготовки до умисного вбивства, вирішити питання щодо його звільнення.
За 200 тис. дол. вони гарантували сприяння в ухваленні Апеляційним судом рішення про винесення виправдувального вироку та відміну рішення суду першої інстанції.
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Співробітники спецслужби з’ясували, що реальних можливостей виконати "обіцянку" зловмисники не мали.
Оперативники СБУ затримали трьох вимагачів в одній з кав’ярень у центрі столиці під час отримання всієї суми від родича комерсанта, в одного з них вилучено травматичний пістолет.
Наразі тривають обшуки у четвертого учасника угруповання, який представлявся працівником органів прокуратури.