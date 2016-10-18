На Львівщині начальник управління Держпродспоживслужби одного з районів "погорів" на хабарі (фото)

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП України у Львівській області.

Понад 20 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовець вимагав за надання в оренду нежитлових приміщень колишнього пункту ветеринарної медицини під об’єкт торгівлі. Затримали його на автостанції.

Працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області ДЗЕ Нацполіції припинили систему здирництва, організовану начальником Управління Держпродспоживслужби одного з районів області.

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Затримали його на автостанції Львова оперативники УЗЕ та слідчі обласної поліції. Кошти керівник держустанови одержав за надання в оренду нежитлових приміщень колишнього пункту ветеринарної медицини під об’єкт торгівлі. Поліцейські вилучили 18 тисяч гривень та 200 доларів США, які він отримав від підприємця.

Слідчим управління ГУНП у Львівській області відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Оперативники УЗЕ у Львівській області встановлюють інші факти вимагання та одержання посадовцем неправомірної вигоди за вирішення аналогічних питань.