СБУ заборонила в’їзд в Україну диякону РПЦ - пропагандисту "ДНР"

11:10, 20 жовтня 2016
Суспільство
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Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави громадянину Російської Федерації, церковному диякону однієї з єпархій Російської православної церкви, учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Священнослужитель РПЦ захопився ідеєю

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вперше цей 34-річний громадянин прибув на тимчасово окуповані території із загоном найманців у серпні 2014 року. Виконуючи обов’язки позаштатного капелана, на практиці диякон діяв як штатний пропагандист: давав інтерв’ю та знімав фільми, в яких заперечував існування України та українського народу, закликав до знищення України, приєднання ОРДЛО до Російської Федерації.

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Також у своєму профілі в російській соціальній мережі ця «духовна особа» пропагує агресивну війну, вищість одних релігій над іншими.

Дії священнослужителя є посяганням на територіальну цілісність України, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, що шкодять національним інтересам України. Йому заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки.

Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження.

Священнослужитель РПЦ захопився ідеєю

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