СБУ заборонила в’їзд в Україну диякону РПЦ - пропагандисту "ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вперше цей 34-річний громадянин прибув на тимчасово окуповані території із загоном найманців у серпні 2014 року. Виконуючи обов’язки позаштатного капелана, на практиці диякон діяв як штатний пропагандист: давав інтерв’ю та знімав фільми, в яких заперечував існування України та українського народу, закликав до знищення України, приєднання ОРДЛО до Російської Федерації.

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Також у своєму профілі в російській соціальній мережі ця «духовна особа» пропагує агресивну війну, вищість одних релігій над іншими.

Дії священнослужителя є посяганням на територіальну цілісність України, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, що шкодять національним інтересам України. Йому заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки.

Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження.