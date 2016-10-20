СБУ заборонила в’їзд в Україну диякону РПЦ - пропагандисту "ДНР"
Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави громадянину Російської Федерації, церковному диякону однієї з єпархій Російської православної церкви, учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вперше цей 34-річний громадянин прибув на тимчасово окуповані території із загоном найманців у серпні 2014 року. Виконуючи обов’язки позаштатного капелана, на практиці диякон діяв як штатний пропагандист: давав інтерв’ю та знімав фільми, в яких заперечував існування України та українського народу, закликав до знищення України, приєднання ОРДЛО до Російської Федерації.
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Також у своєму профілі в російській соціальній мережі ця «духовна особа» пропагує агресивну війну, вищість одних релігій над іншими.
Дії священнослужителя є посяганням на територіальну цілісність України, розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, що шкодять національним інтересам України. Йому заборонено в’їзд на територію України терміном на три роки.
Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження.