"Закон Савченко" у дії: Аваков прогнозує сплеск злочинності через звільнених рецидивістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на колегії МВС за участі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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За словами Авакова, на сьогодні за “законом Савченко” вже звільнилися 8 тисяч осіб, причому кожен десятий з них - двічі судимий за тяжкі злочини.

“Але закон зворотної сили не має, і у найближчий рік-півтора ми будемо мати сплеск злочинності у зв'язку з тим, що рецидивісти виходять на волю”, - сказав Аваков.

Він також зазначив, що на зростання злочинності в дерджаві сьогодні впливає економічний фактор, а також нестабільна ситуація на сході України, звідки в інші регіони йдуть потоки зброї.

“У 2014-2016 роках кількість злочинів з використанням вогнепальної зброї перевищила показники трирічної давнини, тобто, до початку агресії РФ”, - зазначив міністр.

Аваков також зауважив, що у багатьох випадках жертвами злочинців стають внутрішні переселенці з Криму та сходу.

Аваков доручив керівникам обласних управлінь поліції Донеччини, Луганщини, Харківщини та інших регіонів, прилеглих до територій, на яких триває збройний конфлікт, приділити більше уваги захисту переселенців.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання", автором якого була народний депутат Надія Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно із "законом Савченко", один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.

Кабмін 5 жовтня схвалив зміни до «закону Савченко», якими пропонується збереження формули зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні" лише для тих осіб, які вчинили легкі або середньої тяжкості злочини.

Станом на початок осені за так званим "законом Савченко" в Україні було звільнено 8,5 тис. злочинців, з яких понад 900 скоїли повторні злочини.