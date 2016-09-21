В Україні кількість злочинів зросла на 23%, більшість з них - через збідніння

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Деканоідзе зазначила, що пов'язує зростання злочинності в Україні загальним скороченням доходів населення.

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«Кількість злочинів справді зросла на 23%, і ми це не приховуємо. Але всі повинні розуміти, що з них 60% - це майнові злочини, і те, що вони пов'язані з тим, що наш народ біднішає», - сказала Деканоідзе.

Також вона зазначила, що одним із чинників зростання загальної злочинності є так званий «закон Савченко», за яким уже звільнилися кілька тисяч людей із місць ув'язнення, й найближчим часом ще близько 34 тисяч вийдуть на свободу. В контексті цього Деканоідзе зазначила, що кожен десятий злочин в Україні скоюється людьми, які вийшли на свободу з місць позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав народних депутатів «змінити дії «закону Савченко».

Аваков зазначив, що на сьогоднішній день за «законом Савченко» від подальшого відбування покарання звільнено 8,2 тис. засуджених та ув'язнених. Водночас 34 тис. підлягають звільненню з місць ув'язнення за рік.

«Із вказаної кількості тих, хто вже вийшов - 785 уже викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 - за умисне вбивство, 18 - нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 10 - зґвалтування, 405 - крадіжки, 131 - грабежі, 66 - збройні розбої, 39 - шахрайство, 20 - хуліганства та інші злочини...», - зазначив глава МВС.