"Плодять "ніщєту": волонтер розкритикував створення нової десантно-штурмової бригади

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Тарас Чмут, волонтер, який наразі служить у лавах морської піхоти.

За його словами, на тлі тотальної неукомплектованості ЗСУ особовим складом, значного падіння мотивації бійців та приходу "заробітчан" на 7-10 тисяч, Міністерство вирішило брати кількістю, а не якістю.

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"На сьогодні у командуванні ВДВ є 25, 79, 80, 81, 95 бригади + окремий навчальний центр. І що ви думаєте, вони всі укомплектовані на 100%? Чи хоча б на 80? Чи хоча б на 50? Всі вони їздять на БТР-3/4, "Хаммерах" і забезпечені сучасними технічними засобами? А хрін там", - наголосив Чмут.

Волонтер зазначив, що замість того, щоб акумулювати людей навколо вже чинних частин, приймаються рішення "плодити ніщєту" - формувати нову бригаду без інфраструктури. Крім того, переконаний він, на третій рік війни "пора б брати якістю, а не кількістю".

"У нас БТР-60ПБ все ще у бойових частинах, у нас десантно-штурмові підрозділи мають воювати на тентових КрАЗах, а волонтери все ще возять на фронт гори необхідного", - висловив обурення волонтер.

За його словами, нова бригада - це "нові тендери на будівництво і ремонти, це гроші, які могли б піти у 25, 79, 80, 81 чи 95 бригади ВДВ".