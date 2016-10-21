Тернопільському військовому комісару-хабарнику присудили два мільйони застави
14:28, 21 жовтня 2016Суспільство
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Шевченківський районний суд Львова обрав військовому комісару Тернопільського обласного військкомату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 2 мільйони гривень.
Війсковому комісару-хабарнику присудили заставу у 2 мільйони / Фото УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, зазначивши, що відповідне рішення суд прийняв 20 жовтня.
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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня правоохоронці затримали за підозрою в отриманні хабара військового комісара Тернопільського обласного військкомату. Він вимагав у підлеглого 260 тис. грн за сприяння у призначенні на керівну посаду. Полковника затримали у робочому кабінеті під час отримання частини обіцяної винагороди у розмірі 66 тис. грн.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).
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