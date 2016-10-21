СБУ заборонила в'їзд в Україну на 5 років російській співачці Корольовій

15:29, 21 жовтня 2016
Суспільство
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СБУ заборонила в'їзд в Україну на 5 років російській співачці українського походження Наталії Корольовій (сценічний псевдонім уродженки Києва Наталії Поривай).

Російській співачці заборонений в'їзд в Україну на 5 років / ednist.info

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Водночас у спецслужбі не уточнили про причини заборони в'їзду вказаній особі.

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СБУ заборони Корольовій в'їзд в Україну / facebook.com/korchynskyi

Як раніше повідомляв УНІАН, Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави громадянину Російської Федерації, церковному диякону однієї з єпархій Російської православної церкви, учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР». Виконуючи обов’язки позаштатного капелана, на практиці диякон діяв як штатний пропагандист: давав інтерв’ю та знімав фільми, в яких заперечував існування України та українського народу, закликав до знищення України, приєднання ОРДЛО до Російської Федерації.

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