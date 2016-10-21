Тиснява за "халявний" iPhone 7 в Дніпрі: один з учасників розіграшу знепритомнів (фото, відео)

У Дніпрі 10 нових iPhone 7 32 Gb розігрувалися в магазині на проспекті Яворницького, повідомляє Інформатор

Бажаючий взяти участь повинен був заповнити анкету на сайті магазину до 9 годин вечора 20 жовтня. Згідно інформації від ведучих заходу, всього було 1600 заповнених анкет.

Початок розіграшу відбувся у 23:59 20 жовтня. За годину до початку, біля магазину стовпилося біля 100 людей. На початку першої ночі кількість людей збільшилася в чотири рази. Учасники акції заповнили всі приміщення магазину, а ті, хто не встиг зайти всередину, стояли у величезній черзі на вулиці.

Під час заходу, один з учасників розіграшу втратив свідомість прямо в центрі залу. Адміністрація магазину хотіла викликати швидку допомогу, але молодий чоловік прокинувся, випив води і вийшов на свіже повітря.