СБУ викрила свого співробітника на "торгівлі" секретною інформацією

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за дані, які співробітник мав у своєму розпорядженні, він планував отримати 20,5 тис. грн.

Оперативники спецслужби затримали його під час передачі інформації з обмеженим доступом.

За словами голови СБУ Василя Грицака, "це затримання є ще одним підтвердженням того, що спецслужба продовжує очищення власних лав. Кожного співробітника СБУ, який вчинить злочин, буде викрито та покарано, незважаючи на його посаду, звання або послужний список".

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше у Києві Співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою затримали у Києві трьох учасників організованого угруповання, які вимагали 200 тис. дол. за забезпечення виправдувального вироку.

Двоє колишніх співробітників МВС та військовий запропонували комерсанту, який обвинувачується у вчиненні підготовки до умисного вбивства, вирішити питання щодо його звільнення. За 200 тис. дол. вони гарантували сприяння в ухваленні Апеляційним судом рішення про винесення виправдувального вироку та відміну рішення суду першої інстанції.