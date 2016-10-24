Пішов з життя економіст і меценат Гаврилишин, "хрещений батько" форуму в Давосі

Про це повідомляє благодійний фонд імені Гаврилишина у Facebook.

«Сьогодні, 24 жовтня, о 5-й ранку у 90-річному віці пішов з життя видатний українсько-канадсько-швейцарський економіст, професор, благодійник та громадський діяч Богдан Дмитрович Гаврилишин», - йдеться в повідомленні.

У фонді зауважили, що останні хвилини свого життя Богдан Дмитрович провів у родинному колі, у своїй квартирі в Києві.

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Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 року у с. Коропець Тернопільської області. Отримав диплом магістра за спеціальністю «інженер-механік» в Університеті Торонто, MBA в МІМ-Женева, доктора економіки та суспільних наук у Женевському університеті. Впродовж 18 років очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві. Член Римського клубу, член Світової академії мистецтва та науки, член Міжнародної академії менеджменту, почесний доктор у 7 університетах Канади та України, консультант держав та міжнародних компаній, модератор і голова численних міжнародних наукових конференцій та семінарів у 89 країнах світу.

Створив Міжнародний центр перспективних досліджень, Міжнародний інститут менеджменту в Індії, після – в Україні. Став співзасновником Європейського форуму з менеджменту у Давосі (тепер Світовий економічний форум). Був консультантом компаній General Electri», IBM, Unilever, Phillips, радником кількох країн.

Був радником першого президента України, чотирьох голів Верховної Ради і трьох прем’єр-міністрів; головою Консультативно-дорадчої ради при президії Верховної Ради України. Ініціював створення деяких молодіжних організацій в Україні, був активним членом всеукраїнської скаутської організації «Пласт». Очолював фонд Гаврилишина в Києві і фундацію «Відродження» в Женеві.

Автор книг «Дороговкази в майбутнє. До більш ефективних суспільств» (1980) та «Залишаюсь українцем» (2011).

За значний внесок в розвиток України на честь 90-річчя був нагороджений орденом Свободи від президента України та орденом Святого Миколи Чудотворця від Патріархату УПЦ (КП).