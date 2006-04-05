Вкладники банку ”Гарант” одержать свої гроші

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30 березня 2006 року Фонд здійснює виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам ВАТ АКБ "Гарант" (Київ) через установи банку-агента Фонду ТОВ "Укрпромбанк". Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Як йдеться в повідомленні, виплати проводитимуться з 5 квітня по 28 травня 2006 року.

Для отримання гарантованої суми відшкодування в банку-агенті потрібно пред`явити паспорт або документ, який засвідчує особу, і довідку органу державної податкової служби про привласнення ідентифікаційного коду фізичної особи - платника податку.

Відшкодування коштів за вкладами також виплачуватимуться іншим особам на підставі документів про право на спадок і довіреність, згідно із законодавством України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України заявив про те, що не мав підстав для застосування до АКБ «Гарант» попереджуючих заходів, оскільки ця фінансова установа довгий час подавала недостовірну статистичну звітність про свою діяльність.

Причиною незадовільного фінансового стану АКБ «Гарант», за оцінками НБУ, стала ризикова кредитна політика колишнього керівництва банку з операцій із пов`язаними особами.

Прокуратурою Дніпровського району Києва в лютому 2006 року порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями АКБ «Гарант».

Довідка УНІАН. ВАТ «КБ «Гарант» (Київ) зареєстровано в 1993 році.

23 листопада 2005 року строком на один рік НБУ ввів тимчасову адміністрацію у ВАТ «АКБ «Гарант». Нацбанк також ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів АКБ «Гарант» строком на 6 місяців.

Правління НБУ прийняло постанову №71 від 28 лютого 2006 року «Про відкликання банківської ліцензії і ліквідації ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Гарант» (м. Київ)».

Так, з 28 лютого 2006 року припинені повноваження тимчасового адміністратора правління, Наглядової ради і загальних зборів ВАТ «АКБ «Гарант», відкликана ліцензія, ініційована процедура ліквідації банку.

Нацбанк призначив ліквідатором ВАТ «АКБ «Гарант» незалежного експерта (за договором з НБУ) Олексія ЛІСОВАЛА.

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням від 24 листопада 2005 року, АКБ «Гарант» переведено в категорію тимчасових учасників.