СБУ допитувала Савченко у справі про посягання на територіальну цілісність України

Народного депутата від "Батьківщини" Надію Савченко допитували як свідка у рамках кримінальної справи про посягання на територіальну цілісність України та створення терористичних організацій. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит DT.UA щодо допиту Савченко після її заяв про неофіційний візит на окуповані території Донбасу.

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"Слідчими СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення терористичних організацій", - сказано у відповіді СБУ. Водночас у спецслужбі не відповіли на запитання, що саме повідомила Савченко під час допитів, посилаючись на таємницю слідства. Окрім того, DT.UA не отримало відповіді на запитання, чи відстежує СБУ ймовірні зв'язки Савченко з Віктором Медведчуком.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня, народний депутат України від фракції «Батьківщина» Надія Савченко заявила, що дала свідчення Службі безпеки України стосовно своєї поїздки на окуповану територію.

Раніше, 12 жовтня, під час виступу на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Савченко, серед іншого, повідомила, що нещодавно перебувала на окупованих територіях на сході України. «Я була на Донбасі на окупованій території, і досить нещодавно, та спілкувалася з людьми, які тримали мене в полоні», – сказала вона.

Разом з тим, коментуючи заяву нардепа про поїздку на окуповану територію Донбасу, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що офіційно Савченко лінію фронту на Донбасі не перетинала.