У Харкові пошкодили пам'ятний знак воїнам УПА (фото)
15:41, 25 жовтня 2016Суспільство
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У Харкові невідомі пошкодили пам'ятний знак воїнам УПА, поліція шукає зловмисників.
Пошкоджений пам'ятний знак в Харкові / Информресурс бойовиків
"З повідомленням (про пошкодження пам'ятного знака - УНІАН) в Київський відділ поліції 24 жовтня о 19-00 звернувся 33-річний житель Харкова. При огляді місця події правоохоронцями було встановлено, що на гранітній табличці з написом «Воїнам УПА» є невеликі відколи, зроблені невстановленим предметом", - повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
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Згідно з повідомленням, приймаються заходи по затриманню осіб, причетних до скоєння злочину.
Крім цього, як зазначається, вирішується питання щодо кваліфікації цієї події згідно з чинним законодавством.
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