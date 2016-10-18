В окупованому Криму хочуть встановити пам'ятник Путіну

Сам пам’ятник розраховують встановити до виборів 2018 року. Про це заявив глава організації Сергій Шувайников, передає Громадське.

Як зазначається, пам'ятник Путіну намір встановити в Сімферополі.

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Шувайников також заявив, що пам'ятник Путіну буде створений і встановлений на «народні гроші».

Крім того, «Конгрес російських громад Криму» на загальних зборах прийняв рішення розробити проект пам'ятника-символа в формі російського капітана за штурвалом корабля зі словами постамент словами російського президента, які він виголосив на мітингу в Москві 18 березня 2014 року: «Після важкого, тривалого , виснажливого плавання Крим і Севастополь повертаються в рідну гавань».