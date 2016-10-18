В окупованому Криму хочуть встановити пам'ятник Путіну
В окупованому Криму громадська організація «Конгрес російських громад Криму» оголосила про початок збору коштів на спорудження пам'ятника президенту Російської Федерації Владіміру Путіну.
Сам пам’ятник розраховують встановити до виборів 2018 року. Про це заявив глава організації Сергій Шувайников, передає Громадське.
Як зазначається, пам'ятник Путіну намір встановити в Сімферополі.
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Шувайников також заявив, що пам'ятник Путіну буде створений і встановлений на «народні гроші».
Крім того, «Конгрес російських громад Криму» на загальних зборах прийняв рішення розробити проект пам'ятника-символа в формі російського капітана за штурвалом корабля зі словами постамент словами російського президента, які він виголосив на мітингу в Москві 18 березня 2014 року: «Після важкого, тривалого , виснажливого плавання Крим і Севастополь повертаються в рідну гавань».