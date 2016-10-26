Посилення НАТО в Чорному морі буде неповноцінним без участі у ньому України та Грузії – дипломат

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Божок сказав сьогодні у Брюсселі в коментарі журналістам у штаб-квартирі НАТО перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. (Як відомо, питання посилення присутності Альянсу у Чорному морі стоїть на порядку денному засідання, яке пройде 26-27 жовтня).

"На мою думку, будь-які дії, які будуть здійснюватися у Чорному морі в контексті посилення безпеки, будуть неповноцінними без участі в них України та Грузії", - сказав він.

У цьому зв'язку Божок повідомив, що з відповідного питання між НАТО та Україною і Грузією ведеться "постійний глибокий діалог".

Читайте такожНорвегія розмістить у себе понад 300 морських піхотинців США

Говорячи про очікування від засідання, український дипломат зазначив, що хоче, "щоб якомога скоріше НАТО імплементувало рішення Варшавського саміту про посилення присутності на східних кордонах".

"Посилення безпеки НАТО на східних кордонах автоматично означає посилення нашої безпеки. Питання полягає в балансі сил і в чіткій демонстрації агресору, що його дії та розрахунки на те, що зухвалість, безпринципність та порушення всіх норм, принципів та домовленостей, які існували до цього, більше не пройде", - пояснив Божок.

Керівник української місії при НАТО нагадав, що на Варшавському саміті Україна отримала "безпрецедентний в історії відносин НАТО з партнерами інструмент, який називається Комплексний пакет допомоги, що охоплює 40 напрямів, за якими ми будемо отримувати матеріально-технічну допомогу, практичну, фінансову, консультативно-дорадчу підтримку в реформуванні нашого вітчизняного сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО". "Наше завдання зараз - імплементувати цей пакет", - наголосив Божок.