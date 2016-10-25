Міністри оборони країн НАТО обговорять посилення Альянсу в Чорному морі

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідний анонс напередодні засідання зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у вівторок.

"Ми будемо просуватися вперед з планами посилити присутність НАТО у регіоні Чорного моря", - сказав він.

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Генсек також нагадав, що з почату 2017 року НАТО отримає чотири багатонаціональних батальйони на східній частині альянсу. "Завтра на засіданні країни, які відповідають за ці різні батальйони - Канада, Велика Британія, Німеччина та США викладуть свої плани для батальйонів, які вони очолюють", - повідомив Столтенберг.

Він також зауважив, що друга сесія буде присвячена "просуванню стабільності у нашому сусідстві". "Якщо наші сусіди більш стабільні, ми більш захищені", - переконаний Столтенберг.

На порядку денному також будуть питання боротьби з ІДІЛ, ситуація в Сирії, роль НАТО в регіоні Середземного моря, співпраця з ЄС.